Reprodução O cantor revelou mais detalhes de seus futuros trabalhos

No último domingo (17), Pedro Sampaio marcou presença na gravação do primeiro DVD de Henry Freitas intitulado Tudo Vira Terapia. O artista surpreendeu o público com a nova produção não só entre eles, mas com a participação de Mc GW. À coluna, o músico esclareceu como essa parceria teve início e deu alguns spoilers sobre seus novos lançamentos.







"Eu estou em êxtase. Eu me doo muito no palco, me doo muito no meu trabalho. Eu acho que isso é uma resposta, uma consequência. A resposta do público é a consequência. Quando eu me dedico, me entrego de corpo e alma para estar na carreira artística", admitiu.



"Como eu falei, me dedico muito ao que eu faço. E tento sempre criar uma conexão com o público para entender o que eu vou fazer para justamente surpreender o público e agradar. Eu estou preparando agora meu novo álbum. Estou nesse momento em camping [quando deixa de se apresentar para se dedicar exclusivamente à produção de novas músicas]. Estou ouvindo, escrevendo novas coisas e diferente do que o público está acostumado a ouvir do Pedro Sampaio. Então, estou fazendo um novo álbum que vai vim surpreender e tomara que a gente consiga dobrar esses dois bilhões para quatro bilhões e muito mais ainda", acrescentou.







"Eu sou um artista muito do Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele é essa mistura. O Brasil é o funk, é o sertanejo, é o axé, é o pagodão, é o forró, é o piseiro, é a música eletrônica, é o trap. E eu gosto sempre de beber de várias dessas fontes. Sou um artista muito eclético, o meu show é muito eclético, ele é muito variado. Então quando eu recebo convites como esse do Henry, ou do Safadão, ou do Nattan, eu recebo com muito carinho porque eu sei que eu sou muito bem recebido em vários tipos de palcos do Brasil", pontuou.



"O Henry me convidou. A gente tinha se conhecido antes de um show que a gente fez junto, não é? A gente estava no mesmo line, a gente cantou junto Poc Poc e gostei muito da energia deles. Eu sou um cara muito da energia, a gente debateu para mim é isso. Você vai me ter para sempre. E ele me comprou para o DVD, me mandou algumas músicas, a gente fez uma seleção, eu escolhi a música, essa Barulho do Prazer. E quando eu ouvi, eu falei: 'Cara isso tem tudo a ver com outro artista também o que é o GW, que é um Mc mais ouvido hoje. Tem 20 milhões de ouvintes mensais. Então assim, coube muito. E esse é meu lado produtor. Peguei uma música do GW, encaixei em uma música do Henry comigo e ficou um canhão bom", concluiu.



A gravação do DVD de Henry Freitas ainda contou com a participação de Guilherme e Benuto, Mc GW, MC Menor RV, MC TR, Márcia Felipe, Mari Fernandez, Nuzio Medeiros, Luan Estilizado e Xand Avião.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko