No último domingo (17), Henry Freitas realizou a gravação de seu primeiro DVD, intitulado Tudo Vira Terapia. O evento aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e a coluna acompanhou todo o evento a convite da equipe do cantor --que abriu seu coração e contou mais sobre a importância de sua família em sua carreira artística.







Henry Freitas é o primeiro músico de sua família e seu sucesso inspirou até mesmo seu irmão, de apenas oito anos. Aos 25 anos, o artista entrou para o Hot 100 da Billboard com a regravação de Tem Café e tem apostado em outros sucessos.

"Acho responsabilidade muito grande para mim. Meu irmão já deu os primeiros passos na música depois que nasceu, tem oito anos de idade. Cara, acho que a família está muita orgulhosa de ver o que a gente tem feito", pontuou.







"Independente de ser artista ou não, acho que é o maior orgulho para qualquer pai, para qualquer mãe, é o filho estar num caminho certinho, né? Então eu tento estar sempre ali tentando fazer coisas boas. Eles estão muito orgulhosos e felizes por esse momento de hoje, assim como eu também", acrescentou.

A gravação do DVD foi um momento especial não só para Henry Freitas, mas para Pedro Sampaio, Guilherme e Benuto, Mc GW, MC Menor RV, MC TR, Márcia Felipe, Mari Fernandez, Nuzio Medeiros, Luan Estilizado e Xand Avião, que também participaram do evento e estarão em suas novas músicas.



