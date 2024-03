Reprodução/Instagram O apresentador explicou os motivos para ter deixado a atração

Um ano e meio após sair da Globo, Tiago Leifert deu uma nova versão dos motivos para ter decidido abandonar o comando do BBB. O apresentador admitiu que o reality show estava indo para um caminho que ele não se sentia confortável e que enfrentava muitas desavenças por estar à frente da atração.



"Talvez esteja indo para um lugar que eu não me sinto muito confortável assim e tinha um componente de cansaço também de já ter lutado muito, já ter brigado muito, já ter esticado demais a corda né e falar: 'Eu tenho que passar por isso de novo?'", contou no podcast Máquina do Esporte.

"A hora que eu faço BBB21, que eu achava que ia ser maior do que o 20, e foi, e tem uma repercussão enorme, aí que eu falo: 'Acho que já deu' (...) Apanhei muito, as pessoas entendem muitas coisas que fiz, que foram impopulares naquele dia, mas pulei na granada, não tenho vergonha, nem medo. Minha função era fazer o programa andar, com história e audiência funcionando", relembrou.





"Se para isso precisava tomar atitudes impopulares, eu fazia. Como tirar a palavra de um participante, ou dar uma dura num participante, ou dar dura em todos, eu fazia mesmo isso sendo impopular, eu nunca tive medo de ser impopular", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko