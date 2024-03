Reprodução A cantora desabafou sobre a cobrança para retomar sua carreira artística

Nesta sexta-feira (15), Simaria Mendes mostrou-se incomodada com os questionamentos frequentes sobre seu retorna à carreira artística em seus Stories do Instagram. A artista ressaltou que seu foco no momento é a maternidade e que retornará à música "na hora que eu quiser voltar a trabalhar".



A cantora está afastada dos palcos desde 2022, quando anunciou a separação da dupla com a irmã, Simone Mendes. Ela informou que trabalha para lançar sua carreira solo, mas que ainda não é o momento.

"É impressionante como o público pensa que a gente tem uma vida de rainha. Que a gente tem 290 seguranças, 59 funcionários, 890 cozinheiros.... E não é assim que funciona", disparou.





"Eu sou mãe raiz. Acordo e levo meus filhos na escola, mesmo fazendo as minhas coisas, compondo, escrevendo... Tem uma galera que fica cobrando umas coisas que não fazem sentido nenhum", acrescentou.

"Quero só deixar bem claro para vocês que a vida é minha e volto na hora que eu quiser voltar a trabalhar. Tenho minhas questões, tenho minha vida. Tenho dois filhos que dependem de mim. Exclusivamente de mim, ok? (...) Nunca fui de postar minha vida pessoal já para não dar cabimento, porque ninguém manda na minha vida", disse.

"Vocês que me acompanham e que gostam do meu trabalho, fico muito feliz pela paciência de me esperar. Eu prefiro ter 100 mil seguidores fiéis, que vão comprar meu produto e escutar minhas músicas quando eu lançar, do que ter bilhões espreitando minha vida pessoal. Tenho dois filhos pequenos, e minha prioridade neste momento são os dois. Porque uma mãe de verdade faz isso", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko