Divulgação A cantora cancelou sua apresentação no reality show da emissora

Nesta sexta-feira (15), Iza se apresentaria no BBB 24, mas precisou cancelar o show por problemas de saúde. Após recomendações médicas, a cantora foi orientada a ficar de repouso absoluto pelos próximos sete dias. A produção do reality show da Globo foi pega de surpresa com a ausência e já está atrás de outras atrações para fazer parte desta noite.



De acordo com o Extra, a assessoria da cantora informou que ela não conseguirá participar do evento. Com isso, a produção do BBB 24 entrou em contato com outras artistas, como Lexa e Duda Beat.

Vale lembrar que a festa será patrocinada pela Pantene, que tem Iza como embaixadora. Entretanto, a artista está impossibilitada de ir à casa mais vigiada do Brasil e cumprir os demais compromissos de sua agenda.





Nas redes sociais, internautas desejaram melhoras à Iza e lamentaram a situação. "Eu ficaria devastada se tivesse no BBB kk poxa perder um show da Iza", comentou um dos usuários do Twitter/X. "Que pena! Espero que a Iza se recupere logo. Estou ansioso para ver a Duda Beat brilhar no lugar dela no show do BBB 24 desta sexta-feira", pontuou outro. "Sinto muito, fique bom logo", escreveu outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko