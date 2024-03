Reprodução A participante do reality show da Globo ajudou seu irmão durante a transição de gênero

Durante o BBB 24, Leidy Elin já abriu seu coração e contou mais detalhes de sua família. A sister é muito próxima dos parentes, principalmente do irmão, Thomas Magalhães. O chef de cozinha passou pela transição de gênero e desabafou sobre o apoio que recebeu da irmã durante o processo.



"Leidy sempre diz que me ama de qualquer forma, sempre me deu muito apoio. Além de respeitar minhas decisões, nunca largou a minha mão. Mesmo eu sendo o mais velho, ela me trata como se fosse o bebezão dela. Sempre foi bem madura para a idade dela. Temos uma relação normal, sempre nos demos muito bem. Às vezes, tem um atrito ou outro por ela pegar minhas camisas e tênis", revelou à coluna Play, do jornal O Globo.

Atualmente, Thomaz Magalhães tem 28 anos e iniciou a transição há cinco anos. O chef de cozinha é casado e recebeu apoio dos familiares.





"O início foi bem complicado, digo por questões internas minhas, de aceitação. Hoje em dia é tranquilo. Minha família me ama do jeitinho que sou, sou grato por tê-los. Tenho muito apoio da maioria, e a maior parte me respeita. Isso é ótimo para mim", relembrou.

*Texto de Júlia Wasko

