Reprodução/Instagram A cantora iniciou o tratamento para engravidar em breve

Na última quinta-feira (14), o programa Fofocalizando, do SBT, exibiu uma matéria gravada com Maiara e Maraisa durante uma festa de aniversário que ocorreu no início desta semana. De acordo com o jornalista Leo Dias, a cantora já teria dado início a um tratamento para engravidar em breve.



"Maraisa, eu tenho certeza de que você vai engravidar esse ano", disparou o comunicador. A artista ficou visivelmente tímida com a fala, mas riu da situação e o chamou para conversar fora das câmeras.

"A questão é: depois a Maraisa me confessou o que tá acontecendo. Grávida, ela não está, mas ela já começou o tratamento. Maraisa, que o bebê venha muito em breve. Fernando Mocó, você é incrível, te adoro (...) Ela quer ficar grávida agora", contou nos bastidores.





Segundo o jornalista, Maraisa vai se casar em breve com o empresário Fernando Mocó e pode subir ao altar com um bebê na barriga. Em janeiro deste ano, ela já havia dado a entender que quer se tornar mãe logo. Em suas redes sociais, a cantora publicou uma foto ao lado do amado e usou emojis de um anel, uma mulher grávida e um coração: "Eu te amo pra sempre meu amor! Que 2024 seja o nosso ano!".

*Texto de Júlia Wasko

