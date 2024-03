Reprodução O baixista poderá passar por uma nova cirurgia

Na última quinta-feira (14), Isabelle Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, contou que o baixista deve encarar uma nova cirurgia em breve. Em seus Stories do Instagram, a filha do músico esclareceu mais detalhes da operação.



"Oi, pessoal! Sei que vocês têm pedido notícias do meu pai, mas, como eu disse há algum tempo, não há grandes mudanças sempre porque o processo de recuperação é lento e incerto. E falar disso é muito dolorido pra mim, mas não posso perder as esperanças e o otimismo", escreveu.

"Tem horas que ele fica bem introspectivo e não quer 'papo'; em outros momentos, ri quando contam alguma coisa engraçada, e chora, quando ouve uma música que gosta", desabafou.





"No último mês, ele tratou um desequilíbrio gastrointestinal, mas já está bem. E em breve, se Deus quiser, deve passar por outra cirurgia pra colocar a prótese, o que deve melhorar um pouco a sua condição (...) Aproveito pra agradecer a todos pelo apoio nesses seis meses desde o acontecido", concluiu.

No dia 2 de setembro, Mingau foi baleado na cabeça. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido quando passava com o carro no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. Seu veículo foi cercado por criminosos que realizaram vários disparos. O artista ainda perdeu o controle da direção e bateu no portão de uma casa.

*Texto de Júlia Wasko

