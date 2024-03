Reprodução A modelo desabafou sobre seu estado de saúde após três cirurgias

Na última quinta-feira (14), Andressa Urach se submeteu a um combo de cirurgias estéticas no Hospital Blanc, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A criadora de conteúdo adulto realizou lipoaspiração na cintura, aumento das próteses nos seis e retirada das costelas em um único dia.



"Foi tudo bem graças a Deus. Fiz retirada das costelas, aumento das próteses nos seios e lipo (...) Estou bem. Tenho alta amanhã", esclareceu a revista Quem. A modelo convenceu o médico Julio Walter Vedovato realizar os procedimentos em suas mamas e cintura.

Já os doutores Gustavo Ramasco e Jaqueline Ramasco foram os responsáveis pela retirada parcial de quatro costelas, que poderá reduzir até 18 centímetros da sua cintura.





"Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko