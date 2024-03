Reprodução/Record/Antonio Chahestian O ex-participante de A Fazenda se submeteu a um preenchimento peniano

Nesta sexta-feira (15), Alex Gallete realizará um preenchimento íntimo, também conhecido como harmonização peniana, em uma clínica de estética íntima em São Paulo. O motivo da decisão foi que o ex-participante de A Fazenda estava incomodado com o formato de seu órgão genital: "Se tem como melhorar, por que não?".



"Fiz um ensaio nu para um site e uma revista eletrônica e, vendo algumas fotos, me incomodou. O pênis estava [torto] mais pra um lado [do que pra outro]", contou a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

"E eu já sabia que esse procedimento, além de aumentar e engrossar, deixa mais ereto também. Me incomodava essa questão, queria que ele ficasse mais reto (...) Sou uma pessoa que já fiz algumas cirurgias e sou, totalmente, a favor delas. Se tem como melhorar, por que não?", esclareceu.





O ex-participante do reality show da Record fará o preenchimento íntimo no mesmo local feito o de Esdras de Souza. O marido de Gretchen também optou por beneficiar até mesmo as partes íntimas: "Pensa numa felicidade".

*Texto de Júlia Wasko

