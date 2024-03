Reprodução A residência da atriz pegou foto nesta madrugada

Na madrugada desta sexta-feira (15), a mansão de Cara Delevingne em Los Angeles, nos Estados Unidos, pegou foGo. A atriz não estava na residência avaliada em US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 35 milhões por estar em cartaz esta semana no Playhouse Theatre, na Inglaterra.



De acordo com o TMZ, os bombeiros foram acionados após uma ligação por volta das 3h57 da manhã. A casa teria sido "engolida" pelas chamas que se espalharam pelo sótão, fazendo com que parte do telhado desabasse.

Pelo menos 94 bombeiros e 13 veículos diferentes compareceram para combater o incêndio. Até o momento, acredita-se que o fogo começou nos fundos da propriedade.





Segundo o relatório divulgado pelo site, os agentes ficaram cerca de duas horas no local para combater o fogo e alguns ficaram feridos. Um deles teria caído de uma escada quando tentou conter as chamas. Além disso, uma pessoa, que estava hospedada na casa de Cara Delevingne, foi hospitalizada por inalar a fumaça tóxica.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko