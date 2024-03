Reprodução/Globo/Fabio Rocha A sister foi notada pelo dono da plataforma

Na última quinta-feira (14), Beatriz Reis conquistou a simpatia da alta cúpula do Kwai ao agradecer todo o carinho da empresa em sua Festa do Líder. Com a repercussão e animação da sister, Ji Cheng, um dos donos da plataforma, mandou um recado para ela.



"Foi demais, Bia! Se divertiu, não foi, Bia?", questionou o apresentador Tadeu Schimdt. "Eu só peço Deus me mostre como que eu posso agradecer? Porque eu não, eu não sei. Eu sou, peço que Deus abençoe a vida de vocês, a direção, a produção, os donos do Kwai porque eu não sei como agradecer", declarou a vendedora.

Nas redes sociais, a conta oficial do Kwai publicou um vídeo de Ji Cheng agradecendo à participante. "Foi aqui que disseram que os donos do Kwai não sabem quem a Beatriz Reis é? Pois eu tenho um recadinho para todos vocês kkkkk", escreveu no Twitter/X.

"Oi, Bia. Meu nome é Ji Cheng e essa é uma mensagem especial em nome do dono do Kwai. Nós vimos que você curtiu muito os momentos Bom para Kwai, nas turbinadas do Líder. Queria te agradecer pelo seu carinho e suas bençãos", disse o empresário.

Foi aqui que disseram que os “donos do Kwai” não sabem quem a @BeatrizRBrasil é? 🗣️🗣️🗣️🗣️ Pois eu tenho um recadinho para todos vocês kkkkk #BomPraKwai #KwaiNoBBB #BBB24 pic.twitter.com/Bqf88LVTxI — Kwai Brasil (@KwaiBrasil) March 15, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko