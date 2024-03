Reprodução/Instagram Os atores reagiram as especulações de que irão assumir namoro no futuro

Na última terça-feira (12), Ana Hickmann confirmou o relacionamento com Edu Guedes. Os apresentadores eram amigos há 20 anos e só neste ano deram início ao namoro. Com o anúncio, internautas levantaram suspeitas de que Maisa Silva e João Guilherme seriam o próximo a superar a "friendzone" e assumir uma paixão.



Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o anúncio de Ana Hickmann e Edu Guedes: "A Maisa com o João Guilherme daqui a 20 anos". "HAHAHAHAHAHAHA... pelo amor de Deus, nãããão! João Guilherme vamos avisar pela 35ª vez", respondeu a atriz no Twitter/X. "Recadinho especial do Shark Boy e da Lava Girl: Sonhem, sonhem, sonhem, sonhem, sonhem, sonhem…", acrescentou o ator.

"Alguém me dá um namorado para vocês pararem de falar que eu vou namorar meu melhor amigo, por favor? (...) Mais fácil o João namorar antes de mim porque aqui a situação não está das mais fáceis... olha, sendo bem sincera com vocês. [Vamos] fazer uma campanha para ele namorar, sei lá", disse Maisa Silva.





"A Ana Hickmann diria a mesma coisa 20 anos atrás", disparou um dos usuários. "Quem não quiser esperar 20 anos pode ir assistir De Volta Aos 15, na Netflix", afirmou João Guilherme. "Você é perfeito", concluiu a atriz.

HAHAHAHAHAHAHA PELO AMOR DE DEUS NAAAAAAO @Joaoguiavila vamo avisar pela 35ª vez https://t.co/QHVazU0o5v — +a (@maisa) March 14, 2024

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko