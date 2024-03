Reprodução/Instagram O empresário ocupará o apartamento usado pela irmã da apresentadora

Na última quarta-feira (13), Alexandre Correa se mudou para um apartamento no bairro de Perdizes, em São Paulo. A Justiça de Itu, no interior do estado, autorizou que o ex-marido de Ana Hickmann tomasse posse do imóvel do ex-casal que era ocupado por Fernanda Hickmann, irmã da apresentadora.



"A decisão da Justiça autoriza que Alexandre ocupe o seu imóvel, que era usado pela irmã da Ana Hickmann. Nós a notificamos, ela entregou o imóvel, e quando Alexandre ia para lá, disseram que ele não podia tomar posse porque tinha uma medida protetiva. Aí nós peticionamos na vara de violência doméstica e a juíza o autorizou a tomar posse, inclusive o endereço já está mudado para lá", explicou Enio Martins Murad, advogado do empresário, à revista Quem.

Em dezembro de 2023, Alexandre Correa deixou o apartamento onde morava desde 11 de novembro, quando Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica. Ele se mudou para outro imóvel, mas precisou deixar o local após o término do contrato de locação.





De acordo com seu advogado, ele não tinha onde morar e precisou reivindicar um dos dois apartamentos que tem com a ex-mulher. Até então, o apartamento era ocupado por Fernanda Hickmann, irmã da apresentadora: "Iremos entrar com medidas para que o apartamento usado por Fernanda Hickmann seja ocupado por ele até a conclusão do divórcio".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko