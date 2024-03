Reprodução/Instagram O dermatologista optou por remover a tatuagem com o nome da ex-esposa

Em dezembro de 2023, Jenny Miranda anunciou o fim de seu casamento com Fábio Gontijo. Após alguns meses, o dermatologista optou por remover uma tatuagem do quadril que fez com o nome da ex-esposa.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele tomou a atitude de tirar a homenagem de sua pele após o fim conturbado de sua relação com a ex-participante de A Fazenda.

Em agosto do ano passado, Fábio Gontijo eternizou o nome de Jenny Miranda no quadril. Vale lembrar que essa foi a primeira tatuagem do dermatologista. "Decidi retirar a tatuagem pois ela não faz parte mais da minha vida. Estou em outro momento, não combina mais comigo", admitiu.





"Em geral são cinco sessões para remover completamente, mas como pretendo clarear para fazer outra em cima, 1-2 sessões devem ser suficientes (...) É moderada, parecida com a que senti para fazer a tatuagem [dor] (...) Caso me apaixone novamente faria outra sim, sem dúvidas. Sou emocionado e intenso mesmo", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko