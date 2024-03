Reprodução A apresentadora criticou o corpo da modelo

Na última quarta-feira (13), Val Marchiori se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Desta vez, a apresentadora detonou o corpo de Gracyanne Barbosa. Para a apresentadora, o físico da esposa do cantor Belo é "feio e um exagero".



Em seu podcast Hello Val, a empresária conversou sobre pessoas saradas com Alexandre Frota. "Gente, aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus. Aquilo não é uma mulher, é um homem. Você não acha?", disparou

"Dizem que Belo gosta de homem... Tô brincando", respondeu o político. "Vai saber", concluiu a apresentadora.





"Gente, mas é demais, falando sério. Não é nem uma mulher, parece um homem. Você ver a mulher de costas, é um homem. Eu não acho bonito. Mulher tem que ser feminina. Ela tem que se cuidar, mas manter o corpo dela feminino", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko