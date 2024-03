Reprodução/Instagram O influenciador foi preso após tentar matar sua ex-namorada

Na última sexta-feira (8), Kaick Félix foi preso por tentar matar sua ex-namorada com dez facadas em Itatiba, no Interior de São Paulo. O influenciador, conhecido no TikTok, invadiu a casa da jovem e câmeras de segurança registraram todas as agressões.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima está internada em estado grave após os ferimentos nas costas, braço, perna, nuca, pescoço e axila. Kaick Félix ainda tentou fugir do local, mas foi detido por Robson Furlan, pai da jovem. O mesmo o imobilizou até a chegada da Guarda Municipal, que efetuou a prisão dele em flagrante por tentativa de feminicídio.

Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record, explicou que sua filha conseguiu ligar para ele e avisar que o influenciador havia invadido a casa. Robson Furlan saiu às pressas do trabalho, mas quando chegou Kaick Félix já havia efetuado os ataques e tentado escapar: "A cena que vi da minha filha pedindo ajuda, toda ensanguentada, foi terrível".





Nas redes sociais, o influenciador era conhecido e acumulava mais de 600 mil seguidores somente no TikTok. Seu nicho era direcionado às mulheres, com elogios e cantadas. Após toda a repercussão do caso, ele restringiu o acesso de seus perfis. Além disso, é suspeito de publicar vídeos íntimos de suas ex-namoradas em plataformas de conteúdo adulto sem autorização.

O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo e Kaick Félix irá responder pelos crimes de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko