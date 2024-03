Reprodução/Instagram A presidente do clube de futebol foi surpreendida com a resposta

Nesta quinta-feira (14), Leila Pereira participou do Mais Você, na Globo, e foi surpreendida com uma resposta atravessada de Louro Mané. A presidente do Palmeiras presenteou o apresentador com uma camisa do time de futebol, mas levou uma invertida ao vivo.



Ana Maria Braga, que é palmeirense, ficou feliz com o presente, mas o personagem interpretado por Fabio Caniatto não ficou satisfeito ao ver que a camisa 10 era do Palmeiras.

"Eu preciso te entregar pessoalmente. Depois eu vou pedir a alguém para te vestir com a camisa do maior campeão do Brasil", disse Leila Pereira. "Opa, opa, pera aí... A gente precisa conversar...", começou Louro Mané.





"Vocês sabem que um dos nossos mascotes é o periquito. Temos o periquito e temos o porco. Você é parente do nosso periquito, não é?", questionou a entrevistada. "Eu sou parente, mas eu estou mais para gavião", confessou o apresentador. "Por favor, não! Louro, eu não admito! Você é palmeirense!", concluiu a presidente do time de futebol.

"Eu sou verde, mas o meu coração é corintiano, Leila. Desculpa!", explicou Louro Mané. "Pois é, o que eu posso fazer? Eu tenho um neto corintiano", reclamou Ana Maria Braga.

“eu tô mais pra gavião” LOURO MANÉ ÍDOLO pic.twitter.com/56uRIg2RXm — Alanis (@alxnisy) March 14, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko