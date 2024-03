Reprodução/Globo Os brothers precisaram sair do cômodo que será fechado

Na última quarta-feira (13), Boninho contou nas redes sociais que a produção fecharia o Quarto Magia no dia seguinte. O BBB 24 seguirá somente com dois quartos, o Fada e Gnomo, assim como foi nas demais edições, além do cômodo destinado ao Líder.



Após dois meses de confinamento, somente Davi Brito e Isabelle Nogueira continuavam dormindo no local. Entretanto, o motorista de aplicativo não gostou da mudança de quarto.

"Pra que tanto quarto? Pra que tanto conforto? Acho que está na hora de a gente juntar eles um pouquinho mais, trocar esse calor humano, esse amor de uns pelos outros. Então amanhã (quinta) de manhã, acabou o quarto magia, tchau", explicou o diretor.





Nos últimos dias, o brother havia convencido Alane Dias e Matteus Amara a se mudarem para lá. Agora, os competidores terão que rever a disposição dos quartos. Ao saber do fechamento do cômodo nesta quinta-feira (14), Davi Brito não ficou contente.

"Atenção todos: hoje o quarto magia será fechado. Retirem seus pertences", informou o anúncio. "Sério gente? Caralho... Nem tem cama suficiente pra todo mundo", disparou Davi Brito. "Qualquer coisa a gente reveza, eu durmo no chão, tu dorme na cama", sugeriu Isabelle Nogueira.

"Não vou pra lá, não. Sem clima", pontuou o brother. "Muito obrigada, quarto maravilhoso, abençoado, lindo. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu pai", agradeceu a sister ao se despedir do quarto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko