Reprodução/Netflix O casal comentou sobre a foto editada de Kate Middleton

Na última quarta-feira (13), Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciaram sobre o escândalo envolvendo a edição de uma imagem oficial de Kate Middleton ao lado dos filhos. Nos últimos meses, internautas passaram a especular o "sumiço" da Princesa de Gales, e a imagem em questão intensificou ainda mais os rumores de que estaria em apuros.





Um representante da fundação Archwell, criada e administrada pelo casal, enviou um comunicado à revista Newsweek. Em nota, eles negaram qualquer envolvimento com a situação: "Com todo respeito ao Page Six, isso não veio de nós".

De acordo com o site, uma fonte "próxima" dos dois afirmou que o erro de Kate Middleton, "jamais seria cometido por Meghan", já que a ex-atriz tem um "olhar aguçado e atenção aos detalhes". Além disso, reforçam que, se o erro da imagem fosse cometido por Harry e Meghan, eles teriam sido "aniquilados".





Até o momento, esse foi o único pronunciamento oficial do casal. Ainda assim, o portal reforçou que a declaração pode ter sido feita para um conhecido dos Sussex e que não está oficialmente ligado à organização.

Em um comunicado oficial publicado no Instagram do País de Gales, Kate Middleton assumiu que a foto foi editada. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko