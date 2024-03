Reprodução Os dois pararam de se seguir após a eliminação da sister do reality show

Na última terça-feira (12), Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24 com 80,76% dos votos do público. Após deixar o confinamento do reality show da Globo, a modelo foi informada sobre os comentários e a postura de Rodriguinho. A ex-participante ficou decepcionada com a repercussão de alguns momentos, incluindo quando o cantor falou de seu corpo e negou tal atitude em sua frente.



No Café com o Eliminado, no Mais Você, ela assistiu ao que de fato ocorreu no quarto do líder. "Considerava o Rodriguinho um aliado, um amigo. Cheguei a perguntar para ele diversas vezes. Me decepcionei absurdamente com o Rodriguinho", declarou.

"Entendo quando ele diz que esqueceu o que foi dito. A gente esquece o que é dito lá, mas sinto uma grande decepção. Ele é uma pessoa que gostei. Conversaria com ele para entender (...) Achei extremamente machista, absurdamente desnecessário".





Entretanto, pouco depois, os dois não se seguiam mais nas redes sociais. Internautas perceberam que a modelo deixou de seguir o músico no Instagram. No BBB 24, Rodriguinho e Wanessa Camargo eram as pessoas mais próximas de Yasmin Brunet, mas a sister não parece disposta a continuar com a amizade após descobrir todas as atrocidades ditas por ele.

