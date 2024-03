Reprodução/Isanelle Nascimento O ex-participante também se envolveu com outra sister durante o reality show

Nos últimos dias, os flertes de Lucas Henrique com Giovanna Pitel tem sido o grande assunto do momento, mas ele não foi o único Lucas "infiel" do BBB. Na 18° edição do reality show da Globo, Lucas Fernandes passou a paquerar Jéssica Muller, mesmo sendo noivo de Ana Lúcia Vilela.

Assim como nesta temporada, a traição não chegou a ser consumada, mas os dois protagonizaram cenas de carinhos, incluindo beijos no pescoço. Nas redes sociais, o modelo ficou conhecido como Noivo de Taubaté, em referência à falsa grávida de quíntuplos do interior de São Paulo.

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Ana Lúcia Vilela ganhou a simpatia do público. Ela tornou-se influenciadora digital com mais de 2 milhões de seguidores na época. Da mesma forma que tem acontecido com Camila Moura, a noiva de Lucas foi chamada de marqueteira por lucrar com a "infidelidade" do ex-BBB.





Após deixar o confinamento, Lucas Fernandes e Ana Lúcia Vilela decidiram continuar juntos e hoje são pais de uma menina, de 1 ano e cinco meses. "Recomeçamos do zero. Namoramos, ficamos noivos e nos casamos", declarou em uma entrevista em 2021.

