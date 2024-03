Reprodução O jornalista soltou um palavrão ao vivo na emissora

Nesta quinta-feira (14), Rodrigo Bocardi chamou a atenção dos telespectadores do Bom Dia São Paulo, da Globo. O jornalista soltou um palavrão ao vivo e de propósito ao desejar boa sorte para Marisa Orth, Tânia Bondezan e Odilon Wagner em uma entrevista sobre uma nova peça teatral.







O repórter Guilherme Pimentel entrou no telejornal para falar com os três autores sobre a obra Radjoka - Uma Comédia Friamente Calculada. Ao conversar com eles, o jornalista disparou: "Merda para todos vocês!". Apesar de a palavra ser imprópria para a atração da emissora, ainda é muito usada no teatro.

"Eu queria encerrar com aquele palavrão que se fala no teatro para desejar boa sorte, mas pelo horário a gente não pode. Mas sintam-se contemplados (...) Ah, vai... Se vocês estão intimidados, é tão cedo. Ninguém está vendo! Merda, então, para vocês. Valeu, pessoal, bom dia para todo mundo (...) Sem terror, Gui!, iniciou. "Você tem costas para fazer isso, eu não, Rodrigo", disse o repórter.





"Eu, não! (...) Merda para todos nós do Bom Dia São Paulo! Merda para todos vocês nesse dia que está começando também! Que seja uma quinta-feira boa, que seja uma quinta-feira com muita história bacana", respondeu.

"Que você consiga cumprir esse dia atingindo todos os seus objetivos. Que você receba aplausos no final desse dia. Obrigado, Guilherme Pimentel. Obrigado, Sabina Simonato. Obrigado a toda a equipe do Bom Dia São Paulo, vai subir aí o nome da equipe (...) Estamos chegando logo mais aí com o Bom Dia Brasil na sequência, e de olho em tudo o de mais importante que te interessa. Merda geral, tchau tchau!", concluiu.

