Reprodução A modelo quase sofreu um golpe envolvendo o nome de sua filha

Nesta quarta-feira (13), Luiza Brunet sofreu uma tentativa de golpe ao receber uma mensagem de um criminoso se passando por Yasmin Brunet. O golpista informou que a modelo adquiriu um novo número de telefone enquanto se organizava após sua eliminação do BBB24.

Em seus Stories do Instagram, a empresária alertou seus seguidores e compartilhou uma captura de tela com a conversa: "Boa tarde, mãe. Vou usar esse número provisório até eu me organizar, ok? Beijos", escreveu o criminoso.

Além de colocar o nome de Yasmin Brunet, o responsável pela conta ainda colocou uma foto da modelo no perfil. "Golpe, assalto", denunciou a mãe.





Na última terça-feira (12), a modelo foi eliminada do reality show da Globo com 80,76% dos votos do público. Yasmin Brunet disputava o Paredão triplo com Lucas Henrique, que teve 16,8%, e Isabelle Nogueira com 2,4%.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko