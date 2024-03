Reprodução A ex-BBB acusou o diretor de ser machista com sister

Na última quarta-feira (13), Ana Paula Renault compartilhou um vídeo em suas redes sociais onde comentava sobre os últimos acontecimentos do BBB 24. Para a ex-participante do reality show da Globo, Boninho teve atitudes machistas contra Leidy Elin.



A jornalista tomou as dores da trancista e a defendeu dos ataques racistas após protagonizar uma grande confusão com Davi Brito no programa. Para ela, a atitude do diretor com a sister no confessionário não foi apropriada.

"Uma tragédia esta pra acontecer, e infelizmente eu acho que você pode estar envolvido (...) Se você é uma daquelas pessoas que começou a torcer para o Davi porque viu a injustiça da casa, todas as pessoas perseguindo o Davi, muitos deles com comportamentos racistas... Viu a desproporcionalidade do ataque da casa em relação ao Davi, uma única pessoa. E a partir disso você o acolheu, imagine agora o que está acontecendo com a Leidy Elin, né?", disparou.





"Só por que a Leidy Elin foi contra o seu favorito, ela está sendo duramente atacada nas redes sociais. Inclusive ela nem Instagram tem mais, porque derrubaram o Instagram dela. E lendo em outras redes, eles [os fãs de Davi] falam: 'E se recuperar, a gente derruba de novo'. Vocês acham isso correto?", questionou.

"Vocês esqueceram que o Big Brother é um programa de televisão e que as pessoas entram lá dispostas a tudo para faturar R$ 3 milhões? Que muitas daquelas pessoas que entram lá já tem planos traçados, personalidades moldadas? (...) Uma coisa é o jogo do Big Brother, e outra coisa é a vida real", apontou.

"Então, eu estou aqui para vocês entenderem que esse massacre que está acontecendo com a Leidy Elin é algo criminoso. Inclusive, militantes negros estão chamando a Leidy Elin de 'escrava', de 'traidora', de 'mucama'. Gente, vocês não conseguem perceber que isso também é racismo?", acrescentou.

"E o pior: racismo junto com machismo. Porque vocês são incapazes de reconhecer o poder e a inteligência de uma mulher negra, né? (...) Leidy Elin foi a primeira que sacou o favoritismo do Davi, porque ela virou e falou assim: 'Ah, ele tá trocando muito o microfone, ele pode ser o favorito'. Leidy Elin foi a primeira a falar isso dentro da casa", disse.

"E o que o Boninho fez? A ridicularizou. Porque geralmente é isso que vocês fazem com nós mulheres, quando a gente percebe alguma coisa que os deixam desconfortáveis (...) A Leidy Elin já tinha uma rixa com Davi. Por que é que vocês têm que atribuir a briga da Leidy Elin a ela estar defendendo uma mulher branca? Por que a Leidy Elin, sendo uma mulher negra, não pode se defender e criar a sua própria história, né?", justificou.

"Leidy Elin é muito inteligente, ela viu ali o protagonismo do Davi, viu o favoritismo do Davi e falou: 'Gente, vou tentar alguma coisa, a minha última cartada. Se ele está aparecendo, eu vou aparecer também' (...) Vocês podem não gostar desse jogo dela, assim como eu não gosto do jogo do Davi, porque eu acho que ele é muito manipulador, eu acho que ele faz um jogo que pra vocês é legal, mas que eu não enxergo da melhor forma. Assim como eu enxergo esse desespero da Leidy Elin como o de uma mulher que não resolveu entregar os pontos", defendeu.

De acordo com a jornalista, Leidy Elin corre risco ao sair do BBB 24: "Agora, vamos voltar à tragédia. Vocês já imaginaram a Leidy Elin saindo dessa casa, com as pessoas de São Gonçalo falando assim: 'Se aparecer na rua, vai ser massacrada', 'Não vai poder sair da porta de casa'. E não só isso, há ameaças de morte, ameaçam os ADMs da Leidy Elin".

"Ameaçam até a vida profissional da Leidy Elin, que não tem nada a ver com o Big Brother. Leidy Elin é uma trancista, uma superprofissional, e que vocês inclusive estão tentando acabar com essa profissão dela. Só que isso, infelizmente, é um movimento natural dessas pessoas fanáticas", lamentou.

"Vocês também foram nas redes sociais do Kwai, porque eles me contrataram. Vocês foram nas redes sociais da doutora Bruna [Rezende], que é minha dermatologista, porque eu estava com uma colaboração com ela aqui no meu feed... Para tentar me desmoralizar, me chamando de racista (...) Se as pessoas não tivessem convívio maior com as redes sociais, elas poderiam ter acreditado nisso e acabado com a minha vida profissional, acabado com o meu contrato. E é isso que vocês querem que aconteça na vida de Leidy Elin?", perguntou.

"A Karol Conká, quando saiu com aquela rejeição toda, já era uma mulher estabelecida profissionalmente, tinha uma carreira, tinha dinheiro, tinha a Globo, tinha uma equipe profissional. E a Leidy Elin, o que é que ela tem? A Leidy Elin tem o meu respeito, e eu acho que ela merece o seu também", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko