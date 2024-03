Reprodução/Globo O brother já protagonizou diversas situações que poderiam resultar em sua expulsão

Na madrugada desta terça-feira (11), Davi Brito encheu um balde com água da piscina para jogar em Leidy Elin, mas foi impedido com um aviso de atenção da produção. Essa não foi a primeira vez que os responsáveis pelo BBB 24 interviram nas decisões do motorista de aplicativo para que ele não fosse eliminado. E a coluna te relembra as demais situações que colocaram sua participação em risco, incluindo acusações de agressão verbal e assédio.



No dia 15 de janeiro, uma semana após o início do reality show da Globo, Nizam Hayek e Davi Brito se desentenderam após a formação do terceiro paredão. O motorista de aplicativo se sentiu traído pelo executivo de contas e iniciou uma grande confusão na cozinha.



"Meu papo com você ontem foi de olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora olhando no seu olho", disparou o brother. "Seu equilíbrio emocional é zero. Fala direito, mano! Olha como você tá falando... Olha isso, o show que você tá dando", respondeu Nizam Hayek.

"Deixa dar! Vai me bater? Vai fazer alguma coisa? Você é um articulador, falso do cu. No início do jogo você ficou perto de mim. Eu confiei em você no início do jogo. Até aqui agora. Eu não confio mais em você. Falo na sua cara, porque eu sou homem", desafiou Davi Brito.







"Eu sou homem, seu puta! Sou viado, é? Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem. Odeio gente falsa. Você é falso. Votei em você mesmo. Sua conversa é bonitinha, você engana é outro. Vai enganar o cu, não a mim. Vou lutar para botar você no paredão", completou o brother.

Logo após o bate-boca, Nizam Hayek conversou com Fernanda Bande e desabafou sobre se sentir agredido pelo motorista de aplicativo: "Ele me incitou, me provocou pra bater nele (...) 'Bate em mim', isso é convocar pra bater no cara".



Após diversas semanas, uma discussão entre Davi Brito e Leidy Elin após a expulsão de Wanessa Camargo trouxe a confusão entre ele e o executivo de contas à tona. "Foi na maldade. Não era pra você estar aqui. Porque se o Nizam conseguisse abrir o confessionário. Porque ele não conseguiu abrir e ninguém abriu pra ele, não era pra você estar aqui", afirmou a trancista.

No dia 12 de fevereiro, Davi Brito foi acusado de assediar Isabelle Nogueira. Em um vídeo, é possível ver que a modelo estava deitada de bruços, quando o motorista de aplicativo se aproximou. Ao agachar em frente a sister, ele apertou suas bochechas e fez menção de que iria beijá-la, mas ela abaixou a cabeça e pediu para o amigo parar de apertá-la.



A situação não agradou os internautas, que apontaram a atitude do brother como inapropriada, inclusive o acusando de assédio. Apesar de outros considerarem que foi apenas um ato de carinho, os fãs do BBB 24 esperavam certa consideração da produção para analisar a imagem.

Dez dias depois, o brother foi acusado de assédio mais uma vez. Durante uma das festas do programa, Davi Brito se aproximou de Giovanna Pitel e foi alertado sobre a troca de carinho "inadequada", principalmente pelos dois terem relacionamentos fora do confinamento.

O motorista de aplicativo beijou a testa da assistente social, mas Matteus Amaral interrompeu o contato entre os dois: "Davi, cuidado. Toma uma aguinha (...) Davi, deixa a Pitel quieta. Vamos dançar, vem para cá (...) Vai lá. Vai no banheiro".

"Não vi ele fazendo nada. O Davi, quando ele bebe, ele fica super carinhoso. Ele estava me abraçando. Minha gente, ele é carinhoso!", esclareceu Giovanna Pitel no dia seguinte.

Isabelle Nogueira foi novamente colocada em uma situação constrangedora por Davi Brito e até o momento a produção do BBB 24 não demonstrou um grande interesse de analisar as cenas.

No dia 14 de março, durante a festa do McDonald's, uma cena chamou a atenção dos internautas: Davi Brito colocando a mão nos seios da modelo. A cena, onde é possível ver a sister incomodada e tirando a mão do brother, viralizou nas redes sociais.

Após o Sincerão desta segunda-feira (11), Leidy Elin jogou os pertences de Davi Brito na piscina da casa mais vigiada do Brasil: "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você".



Horas depois, o motorista de aplicativo pegou um balde na lavanderia e encheu com água da piscina para jogar na trancista. Ao tentar entrar na casa para encontrá-la, a produção trancou as portas de acesso e emitiu um sinal de alerta para fazê-lo desistir.

