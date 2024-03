Reprodução/Youtube A atriz abriu o jogo sobre o reprise da novela da emissora

Lidia Lisboa contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes da reprise de Jezabel, novela da Record que ela protagonizou em 2019. A trama está sendo reprisada pela emissora desde 20 de novembro de 2023, mas a atriz não recebeu nenhum retorno financeiro até o momento.



Ao ser questionada sobre seu cachê com a reprise, Lidi Lisboa abriu o jogo: "Mas você sabe que eu tô me perguntando isso também? Porque assim, na TV Globo pagam direito. Era carteira assinada na época. Então é super direitinho e às vezes eu nem sei e tá pingando um trocadinho lá".

"Agora eu tô um pouco assim... tentando entender. Porque tem todo um sistema burocrático que eu tô tentando entender. Ainda não [recebi]", confirmou.





"Esses dias eu até liguei lá [na Record] para perguntar. Eu realmente não entendo. E quem via isso eram meus empresários. Só que eu falei assim: 'Agora quero tomar as rédeas da minha vida'. Aí eu: 'Oi, tudo bom?'. Mandei um e-mail. Respondeu, mas não entendi. Queria entender. Falou, falou, falou e eu falei: 'Uhum. Entendi'. Mas quando cai? Tá na mão de Deus. Tá no processo divino", explicou.

"Na Globo eu não preciso fazer nada. Como é CLT é um pouco mais burocrático. Na Record é a burocracia da burocracia. Normalmente, a informação é [que o pagamento ocorra] 90 dias a partir do primeiro dia [da exibição da novela]. Os 90 dias no caso já passaram. Burocracias. Tá no divino mesmo", concluiu.

Jezabel está em reprise no horário nobre da Record desde 20 de novembro. A trama, embora seja uma reprise, tem registrado índices satisfatórios à emissora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.