Divulgação O executivo será o Vice-Presidente Comercial do grupo de mídia brasileiro

Nesta terça-feira (12), a CNBC no Brasil anunciou a contratação de Gilberto Corazza para a posição de Vice-Presidente Comercial do Times Brasil, o novo grupo de mídia brasileiro. Com 35 anos de experiência, o executivo já trabalhou em inúmeras empresas, como TNT, Esporte Interativo, Warner Bros. Discovery, CNN International, Space e Cartoon Network.



"É um privilégio assumir a Vice-Presidência Comercial do novo projeto da CNBC no Brasil, oferecendo para as marcas a integração com um conteúdo de credibilidade, que é referência global, desenvolvendo parcerias estratégicas e criando um futuro de oportunidades que contribuem com os nossos objetivos de negócios. Agradeço a confiança e tenho certeza de que vamos construir uma grande história juntos", declarou.

O executivo é graduado em Publicidade e Propaganda, com MBA em Marketing, e foi vencedor da categoria Profissional de Veículo no Prêmio Caboré, em 2010, e no Prêmio Propaganda e Marketing, em 2011 e 2020. Segundo o Meio & Mensagem, é um dos 10 Principais Executivos de Mídia do Brasil em 2016 e 2020.

Gilberto Corazza é reconhecido pelo mercado publicitário por sua experiência em Ad Sales, Planejamento Estratégico, Marketing, Trade Marketing, Business Development e Content Partnership. Além disso, já atuou em empresas nacionais e multinacionais nos segmentos de Entretenimento, News, Esportes e de Comunicação, e em multimeios em revistas, TV aberta, Pay TV, mercado de influência e digital.







Na Globo, atuou como Diretor de Mercado Anunciante, liderando a comercialização de marcas nos segmentos de Interesse Geral, Negócios, Moda, Beleza, Agronegócio, Celebridades, Autos e Luxo.

"Corazza reúne todos os atributos e talento necessários para conduzir a área comercial e o relacionamento com agências e anunciantes", disse Douglas Tavolaro, líder e fundador do Times Brasil.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko