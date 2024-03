Reprodução/Instagram Patrícia Poeta não ficou confortável ao ser comparada a Camila Moura





Nesta terça-feira (12), durante o Encontro com Patrícia Poeta, na Globo, uma moça que estava na plateia do estúdio disse ao vivo que Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique do BBB 24, está igual a apresentadora após passar por uma repaginada no visual. A responsável pela atração ficou claramente sem graça com a comparação.





"Você tem acompanhado a mulher dele?", questionou Patrícia Poeta. "Sim. Até porque ela repaginou e está parecendo contigo", disse a convidada do matinal. "Comigo? Vocês acham parecida? A Camila? Empoderada", disparou surpresa com a situação.

"É. Tá nas redes sociais", respondeu a mulher. "Olha. Nas redes sociais é isso? Vou me atualizar nas redes sociais", concluiu a apresentadora tirando a convidada de cena e abandonando a plateia.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a comparação. "Não sei como a Patrícia não bateu o microfone no dente dela", disse um dos usuários do Twitter/X. "Meu Deus KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a cara da Patrícia", comentou outro. "Não errou: as duas têm o carisma de uma porta sanfonada", opinou outro. "E tá mesmo, e as duas com zero carisma kkkkk", pontuou outro.

GARGALHEI!! A mulher da plateia dizendo ao vivo que a Camila, a Ex-Mulher do Buda tá igual a Patrícia Poeta Kkkkkkkk #Encontro #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/a1mTf8prlf — Brenno Moura (@brenno__moura) March 12, 2024