Reprodução/Instagram O brother teve várias ideias para revidar a provocação da sister

Na última segunda-feira (11), Davi Brito conversou com Matteus Amaral, Beatriz Reis e Alane Dias sobre a atitude de Leidy Elin. A sister jogou os pertences do brother na piscina do BBB 24. Com isso, o motorista pensou em diversas ideias para se vingar da trancista e revidar as provocações.



"Eu tenho várias formas de me vingar, sabe? Eu posso pegar, cagar num saco e passar no travesseiro dela. Estou falando sério. Eu só penso, eu só pego pesado. Estou falando sério com vocês", disparou.

"Eu posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, xixi, xixi, e derramar tudo na cama dela, pra quando ela deitar estar tudo molhado de xixi. Ou pegar o xixi e jogar na cabeça dela", acrescentou. "Xixi na cabeça é forte (...) Jogar coisa na pessoa eu acho forte, na cama ok", alertou Alane Dias.

"Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão. Tem uma questão que me pega, sabe? Eu fico pensativo, porque, assim, se eu for me vingar dela, eu estou me igualando a ela", argumentou o brother. "Você vai fazer o que você critica", respondeu a sister.







"Fazer uma coisa muito pesada não existe, fica feio. Você não é disso. Eu sei que você é um cara que gosta de se defender e de ir a ferro. Mas, se defender a ferro é uma coisa, isso aí é falta de respeito. Isso aí que ela fez é uma sacanagem, falta de respeito", declarou Matteus Amaral. "Você não é igual a ela", considerou a dançarina.

"Tenho mts formas de me vingar. Posso cagar num saco e espalhar no travesseiro dela, posso acumular xixi e molhar toda a cama dela, posso jogar um balde de água em cima dela. Só penso coisa pesada. Mas o que me pega é que vou me igualar." (Davi) #bbb24 pic.twitter.com/UITXF1YdDQ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 12, 2024





*Texto de Júlia Wasko

