Reprodução/Globo O brother quer a expulsão da sister após as últimas confusões

Na última segunda-feira (11), o BBB 24 tornou-se um verdadeiro caos após Leidy Elin jogar os pertences de Davi Brito na piscina. O motorista de aplicativo tentou recorrer a uma suposta regra do programa ao reiterar que usaria a provocação como motivo de desclassificação da trancista, assim como fez com Wanessa Camargo.



Em conversa com Alane Dias, Beatriz Reis, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira, o brother admitiu que revidaria: "Eu não vou fazer isso, não [jogar os pertences dela na piscina], eu vou fazer pior".

"Ela falou para mim que eles [os membros da produção] falaram que isso poderia ser feito. Eu vi que, se provocar seu adversário intencionalmente, tem uma desclassificação. Ela me provocou, e não vai ficar assim", acrescentou.

Já na manhã desta terça-feira (12), Davi Brito tomou a decisão de encher um balde com água da piscina para jogar em Leidy Elin, mas foi impedido com um aviso de atenção da produção. "Ah, ela pode jogar minha roupa na piscina, né? Ela pode jogar minha roupa na piscina, né?", questionou.







O motorista de aplicativo retomou sua ideia de desclassificar a trancista, assim como fez com Wanessa Camargo, e foi ao confessionário. Ele tentou entrar no cômodo três vezes e acionou o botão de abertura da porta, mas quando viu que não seria possível, voltou para a cama.

No dia 5 de março, o Big Boss já havia alertado os participantes sobre casos de agressão na casa mais vigiada do Brasil: "Não, senhores. Você não vai para o confessionário. Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado".

"Senhores, vir de mimimi de agressão não existe. Agressão é agressão física. O que vocês fizerem, acender a luz do quarto, ou não sei o quê no amiguinho, fazer uma brincadeira, colocar uma cadeira no caminho... Agora, o que vamos avaliar é agressão física. Pode ser pequena, grande, média. De acordo com o que vocês têm de relação com a pessoa (...) Um susto ou alguma coisa sem querer, não é agressão física. Parem de mimimi. Jogo que segue. Até logo", concluiu.

Vale lembrar que o ato de jogar os pertences de um participante na piscina do reality show não é uma novidade. Na segunda edição, Fernando Fernardes fez o mesmo com Tina Soares após uma discussão.

Entretanto, todos os confinados recebem um documento com as regras do programa. Entre elas, uma determina que condutas como agressão física ou verbal e qualquer forma de assédio são estritamente proibidas, podendo resultar na expulsão imediata. Dessa forma, se Davi Brito conseguir entrar no confessionário, a produção pode avaliar os últimos acontecimentos e chegar a uma conclusão em relação ao comportamento de Leidy Elin.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko