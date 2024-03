Reprodução/Instagram Os dois assumiram o relacionamento por meio das redes sociais

Nesta terça-feira (12), Ana Hickmann chocou um total de zero seguidores nas redes sociais ao anunciar seu relacionamento com Edu Guedes. O romance entre eles já era especulado há meses, mas a confirmação veio somente agora: "É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas".



Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma série de fotos ao lado do chefe de cozinha, incluindo uma aos beijos, e escreveu uma mensagem de amor na legenda.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", comentou.





Na última segunda-feira (11), os dois foram flagrados de mãos dados em um jantar ao lado de amigos. Ainda nesta semana, o casal trocou comentários carinhosos nas redes sociais, e alimentaram ainda mais os rumores de que estavam de fato juntos.





*Texto de Júlia Wasko

