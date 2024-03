Divulgação O cantor comprou uma nova residência no Rio de Janeiro

Zé Felipe é o mais novo morador de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O cantor comprou uma mansão em um condomínio luxuoso por R$ 27 milhões, que pertencia a Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians e Flamengo. Além das inúmeras regalias do local, o artista ainda poderá aproveitar a companhia de seus vizinhos famosos.



De acordo com o jornal O Globo, o sertanejo decidiu comprar a residência após passar um período de férias no local ao lado de Virginia Fonseca e suas filhas, Maria Flor e Maria Alice. A casa conta com mais de 18 mil m², incluindo piscina, campo de futebol, quadra de futvôlei, quadra de tênis, heliponto, píer particular e salões para festas.

No condomínio Portobello, na Costa Verde do Rio de Janeiro, ficam as casas de outras celebridades brasileiras como Neymar, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Regina Case, Adriana Esteves e Valdimir Britcha. Os imóveis custam no mínimo R$ 4 milhões e podem superar o valor de R$ 30 milhões.





Em 2016, o jogador de futebol comprou sua mansão, avaliada em R$ 28 milhões. Neymar realizou inúmeras mudanças no local, que ficou conhecido por sua boate subterrânea. Já Thiago Silva comprou um terreno em 2022, para construir tudo do zero. Há quatro anos, ele já morava no condomínio e alugava a mansão de Sérgio Cabral.

Outro colega de trabalho é Gabriel Jesus, que também comprou uma mansão em 2020, por R$ 15 milhões. Além deles, Regina Casé, Adriana Esteves e Valdimir Britcha desfrutam dos benefícios do condomínio luxuoso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko