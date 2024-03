Reprodução/Globo A sister leveu uma punição por guardar um copo da festa

No último domingo (10), Alane Dias recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas no BBB 24 após guardar um copo do McDonald's da última festa do reality show da Globo. A sister se revoltou por dedurarem seu "segredo", mas acabou sendo duramente criticada pelos demais participantes.



"Atenção, todos! Quem pegou o material do McDonald's e guardou na mochila, devolva imediatamente na despensa", disse a voz. "Quem foi que me expôs? Estava escondido, alguém me expôs. Eu vou perder 50 estalecas", questionou a sister. "Estava no chão", respondeu Raquele Cardozo.

"Dona Alane, falta gravíssima. Menos 500 estalecas. Todo material de pré-festa tem que ser sempre devolvido na despensa. Todos vocês sabem muito bem", continuou a voz.





"Desculpa", disse a bailarina "Foi você?", perguntou Davi Brito. "Fui eu (...) Queria guardar de recordação", concluiu Alane Dias.

Após ouvir toda a confusão, Giovanna Lima, quem descobriu o copo na mochila da sister, justificou que todos sabem que não podem guardar nada da festa: "Está cansada de saber que não pode. Não está no início do programa mais. Além de estar escrito lá, está todo mundo cansado de saber que não pode".

"Não pode guardar nada de festa, não pode entrar com nada da festa dentro de casa, não pode sair com nada da casa para a festa. É uma coisa óbvia (...) Depois leva voto: 'Ai! Por que votou em mim? É sem querer'. Meu cu que é sem querer. Isso me cansa", disparou.

"Eu vi sua cara quando você entrou", brincou Raquele Cardozo. "A vilã", disse Leidy Elin ao apontar para a nutricionista. "Não expus (...) Não fiz, amiga. A mochila da Alane estava aqui. Vou mostrar com a minha mochila", se defendeu.

"Espero só que, se eu for mandada hoje, que eu não ouça a palavra 'estaleca' (...) Olha como são as coisas. Todo mundo está cansado de saber que não pode ficar com as coisas", afirmou Yasmin Brunet. "E é sem querer? (...) É o que eu estou falando", concluiu Giovanna Lima.

Alane escondeu o copo dentro da fantasia. 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/U4Tm9NSTp8 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 11, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko