Reprodução/Globo O cantor procurou ajuda após sua participação no reality show

Em busca de compreender os motivos para ter sido cancelado no BBB 24, Rodriguinho optou por realizar aulas de letramento racial e de gênero. O ex-participante do reality show da Globo foi acusado de xenofobia, machismo, homofobia e falsidade.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o cantor buscou ajuda da professora Tainara Ferreira. Seu objetivo é entender melhor os temas e ter mais consciência, principalmente sobre o racismo.

“[Me procurou] Para aperfeiçoar o seu processo de aprendizagem na epistemologia negra. Ele já assistiu alguns filmes, [leu] livros mas, como a maioria de nós negros, diante o racismo epistêmico e o colonialismo, sabemos pouco sobre nós mesmos, negamos nossa existência e diante tudo que ele viveu lá dentro, está buscando aprender com toda essa experiência do reality para seu desenvolvimento pessoal e profissional”, explicou a especialista.





A professora ainda reforçou que as aulas podem ter mudado a percepção de Rodriguinho sobre Davi Brito: "Com certeza! Assim como o Rodriguinho, o Davi e todos nós também precisamos de letramento racial e a falta dele é o que nos distancia do senso de pertencimento como comunidade negra, da filosofia Ubuntu".

Tainara Ferreira esclareceu que o músico a procurou por meio da mentora artística Gis de Oliveira. "[Ela] Está fazendo o reposicionamento da imagem de Rodriguinho e me procurou diante os atravessamentos provocados por conta de sua participação no BBB24 (...) É um arcabouço de saberes, acadêmicos e ancestrais que trabalho sob a luneta da epistemologia negra e africana", disse.

"Objetivo que busco sempre com meus alunes é a desconstrução, a decolonialidade, resgate ancestral e evolução como seres humanos na nossa convivência individual e coletiva", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

