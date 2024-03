Reprodução A ex-jogadora de vôlei trablhará nas duas emissoras ao mesmo tempo

Marcia Fu assinou contrato para trabalhar tanto na Record quanto no SBT ao mesmo tempo. As emissoras, que são adversárias, entraram em um acordo para terem o passe da finalista de A Fazenda 15. Mas como isso foi possível? A coluna te conta todos os detalhes agora.

A ex-jogadora de vôlei tem um contrato de exclusividade para a TV aberta somente com o SBT, onde ela vai estrear como comentarista do Tá na Hora, apresentado por Marcão do Povo e Christina Rocha, ainda neste mês.

E esse contrato não tem nenhuma cláusula que fale sobre trabalhos na área digital. E é exatamente por conta dessa brecha que ela conseguiu emplacar seu trabalho na Record.





Na emissora de Edir Macedo, Marcia Fu estará à frente das entrevistas com os eliminados da segunda temporada de A Grande Conquista. Ela inclusive conversou com as duas emissoras, que a liberaram para realizar os trabalhos mútuos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.