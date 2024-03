Reprodução O ex-participante não gostou das comparações feita entre ele e o professor

No último domingo (10), a ausência de Camila Moura no vídeo do Almoço do Anjo de Lucas Henrique despertou a memória dos fãs do BBB 24. O brother ficou preocupado com a falta de sua esposa na gravação e sobrou até para Caio Afiune, que também entrou em desespero na 21° edição do reality show da Globo ao constatar que sua mulher estava diferente.

Em seus Stories do Instagram, o ex-participante declarou que as duas situações são diferentes: "É uma situação muito emocionante pra gente lá dentro. Eu tinha tido um problema no começo do reality, que foi aquela situação da maquiagem, da roupa. Logo de arrancada no vídeo, minha mãe não aparece falando nada, a fala dela foi cortada, posteriormente foi pra Wal".

"Achei a Wal muito tensa e, com tudo o que eu tinha vivido na primeira semana, fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa aqui fora. A minha preocupação, como eu falei lá dentro, é com a minha família. Eu não tirei minha esposa da casa dos pais dela pra deixar ela na minha casa sofrendo alguma coisa, ou chateada com alguma coisa relacionada a isso", explicou.





"Essa foi minha maior indignação e minha maior preocupação sempre foi ela, minhas filhas e minha família. Fiquei muito emotivo na hora com isso tudo. Porém, as situações são completamente distintas. É completamente diferente a situação dele e a minha (...) Eu não tinha medo algum relacionado à alguma traição ou algo relacionado a isso, nada. Meu medo era justamente eles estarem sofrendo algum ataque, algum hate, pelo que estava acontecendo lá. E eu não tive a sensibilidade de entender que era a primeira vez que a Wal tava gravando um vídeo que ia passar na Globo, em rede nacional, e eu sei que ela é tímida", pontuou.



"Eu não consegui me atentar a isso pela emoção do dia, do momento. Graças a Deus, eu consegui me acalmar, me atentei aos detalhes. O que eu tenho a dizer que a consciência da gente é nosso guia. Eu fiquei com a consciência pesada pelo que havia acontecido, mas jamais por questão de traição ou outra coisa relacionada a esse tipo de desrespeito", concluiu.

Nas redes sociais, internautas compararam a reação dos dois. "O Buda já tá em completo estado de Caio Caloteiro", brincou um dos usuários do Twitter/X. "Por MUITO MENOS Caio Caloteiro já estava escalando os muros dos estúdios Globo", comentou outro. "Se fosse o Caio Caloteiro uma hora dessas ia tá com uma mão no botão e a outra segurando uma faca no pescoço", escreveu outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko