Nesta segunda-feira (11), a equipe de Isabelle Nogueira cometeu uma grande gafe nas redes sociais. Os responsáveis pelas redes sociais da participante do BBB 24 pediram que os fãs votassem no R7, plataforma da Record utilizada em A Fazenda e A Grande Conquista. A publicação no Twitter/X logo foi alterada, mas os fãs não deixaram de rir da situação e já cogitaram uma possível participação da sister em programas da emissora de Edir Macedo.



"Vamos, Guardiões! Vamos mostrar nossa força no R7! Não dividam votos, votem somente no Buda!", escreveram. Em poucos minutos, o texto foi alterado de R7 para Gshow.

Nos comentários, internautas riram da confusão. "R7????? kkkkkkkk", escreveu um dos usuários. "Genteeeee que adms são esses", disse outro. "Que isso adm. Que mico", pontuou outro.







"Essa equipe é toda equivocada… quer lutar contra o que o grande público quer, só atrai hate desnecessário", disparou outro. "No R7 o voto é no Buda. No Gshow é na Yasmin. Foco!", brincou outro. "R7 não seria A Fazenda? Q gafe!", afirmou outro. "Ela tá na fazenda é?" questionou outro.



Vamos, Guardiões! Vamos mostrar nossa força no Gshow! 🏹



Não dividam votos, votem somente no Buda! #ForaBuda #BBB24 https://t.co/xRmQqapBVs — Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) March 11, 2024

