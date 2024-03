Reprodução/Instagram O apresentador sofreu um acidente em casa

Na última quinta-feira (7), Vítor diCastro sofreu um acidente ao cair da escada de sua casa e quebrar o osso da mão. O apresentador do Mesacast BBB 24 foi encaminhado para a cirurgia às pressas e contou aos seguidores mais detalhes da situação.



Em seu Instagram, o ator esclareceu seu estado de saúde e como foi a cirurgia para colocar uma placa de titânio em seu dedo anelar. Para se recuperar, Vítor diCastro estará fora do comando da atração da Globo nos próximos dias.

"Esse é o Gessinho, meu amiguinho. Quinta-feira eu escorreguei na escada de casa e quebrei um osso da mão esquerda, do dedo anelar, e achei que ia ser algo simples… mas quando eu vi… tive que passar por cirurgia e botaram uma piroquinha de titânio pra segurar o osso! Ainda bem que a anja @brudanna existe na minha vida há 20 anos, cuidou e cuida de cada passo meu (e tenta me fazer parar, um fato inédito na minha vida rs TE AMO)", iniciou.





"E agora vou ficar os próximos dias todos de molho em casa, então vcs não vão me ver no Mesacast BBB, no Pra Variar, no Deboche Astral, nem em nenhuma das mil coisas que eu faço da vida. Pra me assistir vai ter que chegar na minha casa mesmo e me ver o dia todo deitado de cueca. E é isso amigos. 'A vida em seus métodos diz calma'. Tô triste, mas tô bem. Conto com as energias de vcs. Mas só as boas, por favor", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko