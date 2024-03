Reprodução/Instagram O show da cantora contará com reconhecimento facial

O Show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, deixou os fãs da cantora em êxtase. Para garantir a segurança do público, os responsáveis pelo evento estão cogitando a possibilidade de usar a tecnologia de reconhecimento facial.



As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. O sistema de policiamento já existe na orla de Copacabana, local onde ocorrerá o evento.

A Polícia Militar do Rio será a responsável pela segurança do público e outras estratégias estão sendo estudadas para garantir o sucesso do show.





A segurança do show de Madonna é uma das grandes preocupações dos fãs. O local costuma receber milhões de pessoas em grandes eventos. Somente no Réveillon de 2023, Copacabana contou com um público superior a 2 milhões de pessoas.

*Texto de Júlia Wasko

