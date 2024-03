Reprodução/Instagram Wagner Santiago realizará novo aumento peniano





O ex-BBB Wagner Santiago surpreendeu seus seguidores ao realizar, em agosto do ano passado, um procedimento de aumento peniano. Seis meses após a "harmonização íntima", ele decidiu dar um novo upgrade nas partes baixas. O motivo? Digamos que a substância injetada foi toda "desgastada" e o membro encolheu. E agora ele quer deixá-lo ainda maior, mais robusto e rígido.





"Na primeira vez, quase dobramos a circunferência do pênis do Wagner e agora, vamos engrossar e elevar ainda mais. O que já era bom, vai ficar ainda melhor", explicou Vitor Mello, biomédico que vem sendo chamado de "Rei da Piroca" por ter criado um protocolo que tem melhorado a autoestima de milhares de homens.

Wagner tem se dedicado à produção de conteúdo adulto e ficou satisfeito com a primeira vez que aumentou seu membro. Seus clientes nas plataformas elogiaram a transformação íntima, e agora ele quer deixar tudo ainda maior. Tanto que marcou a nova harmonização para a próxima segunda-feira (11), em Campinas (SP).

"Após a primeira aplicação, o pênis ficou ainda mais bonito, as veias marcadas, as cores destacadas. Ficou tudo muito bonito de ser ver e de usar", explicou Wagner.





À coluna, o "Rei da Piroca" explicou que a harmonização costuma durar em média 3 meses, porque o preenchedor injetado no membro, assim como o botox, também é absorvido pelo organismo e faz com que o pênis encolha para seu formato original com o passar do tempo. Por isso que os retoques são necessários. Mas no caso de Wagner, será aplicada um novo preenchedor, que ele tem chamado de Overpants 2.0.

"Como os preenchedores têm um prazo de validade e de duração, e me satisfiz muito no primeiro procedimento, resolvi fazer novamente. E como o método do Dr. Vitor tem sido aprimorado, quero fazer parte desse novo momento", comentou o ex-BBB. "Cheguei com receio de como seria a aplicação, mas ela é praticamente indolor e o resultado surpreendente. Você consegue notar a diferença do antes e do depois facilmente", concluiu.

Por razões óbvias, a coluna não mostrará o "antes e depois" dos procedimentos, mas Wagner Santiago costuma compartilhar prévias de seus trabalhos pornográficos em suas redes sociais. Fica a dica.