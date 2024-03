Reprodução/Record/Antonio Chahestian O jornalista contou maos detalhes da cura do câncer de seu amigo

Na última quinta-feira (7), Luiz Bacci participou do Fala Que Eu Te Escuto, apresentado pelo bispo Marcio Cariotti na Record, e foi criticado por seu testemunho sobre a cura de um câncer terminal que um amigo não identificado enfrentou. De acordo com o jornalista, a água da Igreja Universal foi a responsável pela recuperação do homem em questão.



"Bispo, tem uma coisa que eu queria falar há muito tempo já, há muitos anos --e nunca falei antes porque, como o líder da Record é o bispo Edir Macedo, e o líder da Igreja Universal também, falar isso, saindo de mim, as pessoas poderiam achar 'tá falando isso porque o dono da Igreja é o dono da emissora', enfim", iniciou.

"Hoje, que eu tenho 30 anos de carreira já, estou muito estabilizado. Só de Record eu tenho 15 anos, então eu não precisaria jamais falar isso porque eu trabalho hoje na Record", explicou.

"Como esse programa, de madrugada, atinge muitas pessoas que estão passando por doença... Eu tive um amigo que, em 2013, eu estava na Record do Rio de Janeiro ainda, e ele, muito jovem, com 22 anos, descobriu um câncer. Um câncer muito grave, num estado praticamente terminal. Era o último estágio do linfoma não Hodgkin", acrescentou.







"Assim que eu soube desse problema dele, eu pedi para ele ir na igreja para fazer o tratamento da água. Eu não sou frequentador da Universal, mas acompanho sempre os programas e via o resultado. As pessoas contando os depoimentos", concluiu.

Segundo o portal da própria Igreja Universal, "as pessoas apresentam suas garrafinhas com água durante o momento da oração e, depois, fazem uso dela para inúmeros problemas, desde a cura de doenças e vícios a problemas no relacionamento familiar, de acordo com a fé de cada uma delas".

"Esse meu amigo fez esse tratamento da água, e eu sou prova viva. Em 3 semanas, a doença dele regrediu 50% (...) Depois de oito meses, ele fez o tratamento convencional e se curou totalmente (...) Essa responsabilidade social que o senhor tem de madrugada é muito importante para essas pessoas que estão enfrentando doenças (...) Pessoas que enfrentam problemas e que muitas vezes são enganadas pelos médicos e acham que não têm solução. Eu queria dizer para essas pessoas que eu sou testemunha, e hoje, com 30 anos de carreira, eu posso falar sem que as pessoas me julguem", finalizou o apresentador.

Nas redes sociais, internautas criticaram as falas de Luiz Bacci. "O pior que a população ouve isso deixa o tratamento apenas acreditando na fé isso acaba sendo um crime", comentou um dos usuários do Twitter/X.



"O que as pessoas não fazem para puxar o saco do patrão", escreveu outro. "Uma pessoa que propaga uma besteira dessas não sabe o que é ser paciente ou familiar de quem passa por uma drama desses. Na vez dele de trata a doença vai ir no Sírio Libanês", pontuou outro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko