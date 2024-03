Reprodução/Globo O brother foi apontado como mentiroso após dizer que não come carna

Na última quinta-feira (7), Davi Brito chocou os telespectadores do BBB 24 ao afirmar que queria comer uma picanha. O brother já havia reforçado inúmeras vezes que não se alimenta de carne, pois se traumatizou ao ver seu pai matando um boi em sua frente. Entretanto, em outras ocasiões, ele já mostrou que a verdade é oposta ao seu discurso.

No dia 9 de janeiro, um dia após o início do reality show da Globo, Davi Brito foi criticado por colocar calabresa no feijão, mesmo sabendo que Wanessa Camargo é vegana. Embora seja uma parte do porco, o fato chamou a atenção dos internautas, principalmente ao relembrarem que ele mesmo disse que não comia carne.

"Tem vegano aí", alertou Leidy Elin. "Vegano é o quê?", questionou o motorista de aplicativo. "Vegano não come nada de carne", respondeu a sister. "Vegano não come nada de carne", sugeriu o brother.

Davi e Leidy conversam sobre colocar ou não calabresa no feijão, já que Wanessa Camargo é vegana:



Davi: "Vegano é o quê?"

Leidy: "Não come nada de carne."

Davi: "É só tirar. É só calabresa no feijão."

Leidy: "Mas não é legal a gente botar a linguiça porque ela é vegana, aí a… pic.twitter.com/4iGzP8K4sT — Fofoquei Mogi (@fofoqueimogii) January 9, 2024













Um mês depois, o brother viu Giovanna Lima preparando hambúrgueres na cozinha e ficou com vontade. "Não, eu já comi, já. Eu estou perguntando porque se sobrasse eu ia comer um, entendeu? (...) Vontade a gente sempre tem, né? Quando a gente vê assim, a gente come pelo olho", disse. "Eu faço, então. Você vai querer, Davi?", questionou Michel. "Vou, velho, eu vou querer, vou falar a verdade", concordou.

Engraçado a Encostada vir falar de hambúrguer justo com o Davi, sendo que ela já se recusou dar pra ele enquanto fritava pra todo mundo #bbb24



pic.twitter.com/PF8VBILsTX — Bic Müller  (@bicmuller) February 19, 2024





No dia 10 de fevereiro, o motorista de aplicativo esclareceu aos brothers sua "aversão" à carne: "Não como não porque meu pai matou um boi na minha frente". "Ele comeu almôndega aqui esses dias", rebateu Lucas Henrique. Yasmin Brunet explicou que ele não comia nada com formato de bife, mas que moída sim. "É psicológico", justificou Davi Brito.

Ainda há pouco os brothers estavam ajudando na decisão do que Davi poderia comer por conta do estômago, ele explicou que não consome carne após ter visto seu pai matando um boi. #BBB24 pic.twitter.com/tYKI7iZlJL — fofocantezada- 🚗 (@FofocantezadaO) February 10, 2024





Dois dias depois, os participantes da Xepa discutiram sobre a possibilidade de dar mais ovos para Davi Brito, já que ele não come carne, mas Giovanna Lima foi contra a ideia. "O ovo é de todo mundo e eu não vou abrir mão por causa de biscoito", disse a nutricionista.

"Ele não come carne, vai comer só arroz e feijão", acrescentou Matteus Amaral. "Eu vou dar mais duas bananas. Um pacote de biscoito e duas bananas", disse o motorista de aplicativo. "Sim, a Anny concorda com certeza, eu concordo, se só a Giovanna é contra, ela que fique com o egoísmo dela para lá", concluiu Alane Dias.

Giovanna se recusou a trocar o ovo por bolacha com o Davi,ela tem um ranço em kkkkkkkkkk mas também ele não tá em hotel come o que tem. #BBB24 pic.twitter.com/WQiw0Ad0mI — Gustavo (@guhdemoraiss) February 12, 2024





Já no dia 13 de fevereiro, durante uma dinâmica da atração, os brothers foram beneficiados com hambúrgueres. Giovanna Lima deu a entender que Davi Brito comeu todos os lanches. "Tem hambúrguer ainda?", questionou a nutricionista.

"Acho que acabou", disse Michel. "Não é possível! Não tem hambúrguer, porra? Ah não, pode deixar vei. Teve gente que comeu 3", completou a sister.

Aq o vídeo da Giovanna reclamando

Giovanna: "Tem hambúrguer ainda?"

Michel: "Acho q acabou"

Giovanna: "Não é possível! Não tem hambúrguer, porra? A não, pode deixar vei. Teve gnt q comeu 3"



esse "teve gnt q comeu 3" foi se referindo ao Davi, ele fez um prato c alguns kkkk #BBB24 pic.twitter.com/y0y1ytwRMH — any 🏹 · 🚗 (@anysayyy) February 13, 2024





Em conversa com Isabelle Nogueira, Beatriz Reis e MC Bin Laden, no dia 2 de março, o motorista de aplicativo comentou pela primeira vez sobre sua escolha. "E eu como fígado e não como carne. Quando eu era pequeno vi matando um boi na minha frente. Ai perguntei: 'Pra que isso aí? Aí ele [respondeu]: 'Pra gente comer'. Nunca mais eu comi", contou.

Beatriz está na cozinha da xepa no seu almojanta enquanto conversa com os colegas. Bia diz que não gosta de fígado, e Davi também diz que não gosta de fígado, além de não comer carne. A Adm quer saber se tem alguma comida que vocês não gostam? #BBB24 #TeamBeatrizReis … pic.twitter.com/oqe8fLoiso — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 2, 2024





Já na tarde do dia 7 de março, o brother admitiu a Mateus Amaral que estava com vontade de comer picanha. "Picanha é boa, picanha é molinha. Eu como picanha. Aquela carne é boa no molho. Põe num molho, molho barbecue. Ela com molho barbecue fica… puta que pariu, fica outra parada! Ela cortada em isca com molho barbecue", disse.

🥩 Pela tarde de hoje, Davi disse que queria comer picanha:



“Picanha é boa, picanha é molinha. Eu como picanha. Põe num molho, molho barbecue. Ela com molho barbecure fica… puta que pariu, fica outra parada!” #BBB24 pic.twitter.com/1jo9xGY0ek — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) March 7, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko