Divulgação A atriz voltou à prostituição após enfrentar problemas em sua carreira artística

Em seu Instagram, Marcella Maia abriu o jogo sobre sua carreira profissional. A ex-atriz da Globo voltou à prostituição na Europa após uma crise financeira e um relacionamento abusivo. A artista foi vítima de violência física, patrimonial e psicológica, e foi deixada nas ruas de Milão sem moradia pelo ex-namorado.



Marcella Maia está longe das telinhas desde o fim da novela Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), da Globo, onde interpretou a personagem Morte.

"A vida capota, dez anos se passou e de volta estou no game: passei por uma reviravolta dramática no último mês. Me libertei de uma relação abusiva que começou quando eu tinha apenas 19 anos. Três semanas atrás, eu estava sem nada - sem comida, apoio, ou um lugar para chamar de lar. Perdi minha cobertura no Porto, três milhões de euros de patrimônio, meu sorriso e minha carreira por conta de boatos maldosos e escolhas ruins. Mas nunca perdi a fé em mim", publicou.



"Apesar das dificuldades, mudei para Paris em tempo recorde. Hoje, moro numa cobertura, paguei minhas contas em Portugal e minha geladeira não está mais vazia. Compartilho minha história não para vitimização, mas para mostrar a verdade por trás das 'vidas perfeitas' das redes sociais. Sou uma guerreira, não uma herdeira, e estou determinada a me reerguer. A vida é uma constante aprendizagem e, apesar de tudo, ainda acredito no amor. Agora, entendo o valor do dinheiro e a importância de ser autossuficiente", acrescentou.





"Minha jornada, de estar sem rumo para viver numa cobertura em Paris em apenas três semanas, é uma prova de que podemos superar qualquer adversidade. Sou poderosa, maravilhosa e tenho coragem de enfrentar qualquer desafio. Sou grata a mim mesma pela coragem e resiliência. Aqui estou eu, pronta para o que vier, com dois pés firmes no chão e uma disposição inabalável para enfrentar a vida de frente. Sejam bem-vindo ao meu novo mundo!", concluiu.



A atriz trans sofreu com o cancelamento de projetos de streaming e com o fim de seu relacionamento, enfrentando uma grande vulnerabilidade financeira. Para se reerguer, passou a se prostituir em Paris e seu ex-companheiro, que mantinha uma relação há dez anos, jogou seus pertences em um saco de lixo.

"Foi nesse momento de vulnerabilidade que a prostituição se tornou um refúgio para mim. Encontrei uma maneira de reconstruir minha confiança e garantir minha estabilidade financeira. Acredito no amor, mas depois de tudo o que passei, percebi que para entrar em um relacionamento, ele precisa valer muito a pena. Meu compromisso agora é me estabelecer financeiramente e construir uma base sólida para minha vida", disse em entrevista ao Correio Braziliense.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko