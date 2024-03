Divulgação O humorista revelou como ganhou uma atração na emissora

Nesta quinta-feira (7), o SBT promove uma coletiva de imprensa virtual para apresentar a maior parte dos programas que lançará neste ano. Em conversa com Tirullipa, o apresentador do Circo do Tiru abriu o jogo sobre o início das negociações com a emissora para entrar na grade da programação.



"Na verdade, fui eu que me ofereci. Um amigo nosso em comum, o André Vitor, me apresentou a Dani [Beyruti] e à família. Conversando com a Dani eu falei para ela do meu sonho e que estava estreando meu circo em São Paulo. Até então não tinha nem ideia de programa de TV. Apenas falei para ela que estava lançando o circo e convidei ela para assistir. Um sonho de infância. Eu contei minha história de infância e tocou ela. Ela falou: 'antes de assistir seu circo, você não teria interesse de gravar um piloto para uma TV?'", contou.



A vice-presidente da emissora de Silvio Santos contou que queria promover algumas mudanças na programação e que estava realizando testes com diversas pessoas. "Ela falou: 'já que você falou tão lindo do seu sonho. Já pensou em seu sonho na TV? Acho legal e interessante. Caberia muito se fosse aprovado'", acrescentou.







"Eu falei para ela: 'cara, para mim é um sonho. O que eu tenho que fazer?. Ela disse: 'me mostre e prove. Mostre que esse sonho pode se tornar real que eu te ajudo'. Foi quando eu corri atrás (...) Agradeço a ela por ter confiado, por ter dado esse voto de confiança", concluiu.



Sobre a atração, Tirullipa explicou que visa trazer espontaneidade e inocência no humor: "O humor do circo traz muito da inocência. E eu quis voltar para as minhas origens, que vim do circo já que meu pai é palhaço de circo, e resgatar um humor inocente. Assim dá para divertir todo mundo. Tentamos, arriscamos, conseguimos e vai estrear agora!".



"É um programa tão gostoso de fazer e de ver. É uma coisa totalmente diferente do que vocês já viram: o netinho vai gostar de assistir e o avô vai resgatar todas as lembranças. A família é o nosso foco", pontuou Marcelo Kestenbaum, diretor do programa.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko