Nesta quinta-feira (7), o SBT promove uma coletiva de imprensa virtual para apresentar a maior parte dos programas que lançará neste ano. Durante uma conversa com César Filho, apresentador do SBT Brasil, ele relembrou sua saída da emissora em 2014. Aos 63 anos, ele retorna à emissora para comandar o novo telejornal, sob direção de José Occhiuso.



"Em novembro de 2014, eu fiquei até o final [do Teleton]. O Silvio passou por mim e falou assim: 'Se alguma coisa der errado, volta e fala comigo'", contou.



Já Íris Abravanel também demonstrou seu carinho pelo apresentador. "'Você sai daqui com as nossas bênçãos. Vai lá e faça sucesso. O dia que você quiser as portas estarão abertas para você voltar'. E, agora, quando voltei, ela estava nos bastidores, segurou minha mão novamente, eu me senti voltando no tempo, e ela disse: 'Chegou a hora de você voltar'".







Após sair do SBT, César Filho começou a trabalhar na Record, onde permaneceu até 2023, antes de retornar à emissora de Silvio Santos. Ao longo de oito anos, o jornalista esteve à frente de diversas atrações da emissora, mas uma em específico foi deixada de lado.



No ano seguinte, a empresa de Edir Macedo colocou no ar o Power Couple. O reality contou com três apresentadores: Roberto Justus (2016–2017), Gugu Liberato (2018–2019) e Adriane Galisteu (2021–2022). Entretanto, o programa havia sido inicialmente prometido a César Filho e sua mulher, Elaine Mickely.



Isso já frustrou o apresentador logo no início, ao ver que a promessa não iria acontecer. O projeto acabou na mão de outros apresentadores, e a profecia de Silvio Santos começou a se concretizar ainda em seus primeiros anos na empresa de Edir Macedo.

Ainda na coletiva, o jornalista esclareceu que o SBT Brasil contará com um formato de apresentação diferenciado: "Eu sempre gostei de ser o diferente. Tenho certeza de que vamos agradar o público".



"É uma nova forma de apresentar jornal no horário nobre. É uma maneira diferente e desengravatado. Teremos informação, mas de uma maneira inovadora. Muito diferente do que se vê na televisão", acrescentou o diretor José Occhiuso.



