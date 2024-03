Reprodução/Instagram Jojo Todynho tem seu emprego ameaçado na Globo após quebrar diversas cláusulas do Código de Ética





Na ansiedade de "lacrar" na internet, Jojo Todynho acabou irritando profundamente a alta cúpula da Globo. E não foi por conta dos barracos, recheados de baixarias e palavrões. Mas sim por afirmar, de maneira explícita, que está infringindo diversas cláusulas do Código de Ética e Conduta da emissora, e agora sua permanência no quadro de talentos está ameaçada.







A ex-funkeira não tem um vínculo fixo com a emissora, mas atua mediante contratos por obras. Ela encerrou recentemente sua passagem pelo Caldeirão com Mion, onde integrava o elenco do quadro ABC do Mion, e atualmente é uma das apresentadoras rotativas do Mesacast BBB --e o vínculo acaba em abril, ao final do BBB 24.

O problema é que a futura advogada, mais uma vez, se rendeu às provocações da internet e reagiu de maneira intensa às últimas notícias envolvendo seu nome, que iam desde sua possível candidatura ao cargo de vereadora no Rio de Janeiro, as puladas de cerca de seu ex-namorado, e também sobre suas constantes faltas nas aulas do curso superior de Direito --que ela iniciou no ano passado.

E ao reagir, Jojo acabou falando demais. E em suas falas, expôs que está quebrando três cláusulas do Código de Ética e Conduta da Globo, um manual distribuído a todos os funcionários e prestadores de serviços da empresa, que deve ser seguido à risca. E quem quebra qualquer cláusula, tem o emprego ameaçado. Ninguém é perdoado. Um apresentador de telejornal em constante ascensão, por exemplo, não foi poupado pela chefia e acabou sumariamente demitido quando se deflagrou que ele atuava às escondidas em outra empresa paralelamente ao emprego de âncora que tinha na emissora.





No caso de Jojo, a situação é grave. A começar no âmbito político. Ela afirmou que atuará na campanha eleitoral de seu "pai de consideração", que será candidato a vereador no Rio de Janeiro. A ex-funkeira soltou essa informação no momento em que rebateu as informações de que teria sido convidada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro --figura que ela admira-- para se candidatar a um cargo nas eleições municipais deste ano pelo Rio de Janeiro.

Outro problema exposto pela ex-cantora é que atualmente ela iniciou um estágio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E isso foi afirmado no momento em que ela se irritou sobre as notícias de que não tem comparecido às aulas do curso de Direito. Essa informação de seu segundo emprego não foi informada à direção da Globo, e isso pegou muito mal na emissora.



Com estas duas declarações, Jojo infringe as seguintes cláusulas do Código de Ética e Conduta da Globo: Conflito de Interesses, Atividades Políticas e Relação com Agentes Públicos. Estes tópicos esmiuçam detalhes a respeito de proibições impostas aos funcionários e prestadores de serviços da emissora.

O que mais pega no caso de Jojo é o Conflito de Interesses, onde basicamente se pressupõe que o funcionário que passe a atuar na Política automaticamente está tirando proveito de sua projeção midiática na Globo para obter vantagens em setores públicos. E isso é expressamente proibido.

Não à toa, Luciano Huck foi pressionado pela emissora para se decidir sobre a área artística ou política. O apresentador nunca escondeu suas intenções em se candidatar a presidente da República e precisou se posicionar às pressas, já que a emissora precisava de uma resposta sobre seu comprometimento em assumir o posto deixado por Fausto Silva aos domingos. E naquela época, ele optou por seguir na área artística, abrindo mão de suas ambições no setor público.



O caso da personalidade da mídia Jojo Todynho vai por este caminho. A Globo está de olho nas declarações dela e seu contrato não deverá ser renovado ao final do Mesacast BBB. A coluna procurou a emissora para pedir um posicionamento sobre as irregularidades praticadas pela ex-cantora, mas depois de 24 horas de espera e nenhuma resposta, entendemos que não haverá manifestação. Caso mude de ideia, incluiremos o outro lado.