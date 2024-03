Reprodução/Instagram O música realizou o show mesmo sem o público

No dia 23 de fevereiro, Kevin Armstrong compartilhou com seus seguidores das redes sociais uma situação inusitada. O DJ, famoso no TikTok por suas músicas, realizou um show em que não havia ninguém na plateia.



O músico compartilhou o momento no Instagram e escreveu: "O show é o mesmo com 1 pessoa ou 1000, a energia é a mesma". Nos comentários, internautas demonstraram seu apoio.

"Quem não entrega tudo pra 10 não merece 10 mil, um ensinamento que aprendi no comecinho da carreira! Parabéns irmão", comentou um dos usuários. "Isso mesmo mano, só basta ter o amor ao trabalho e fazer o melhor", pontuou outro. "Porrada irmão. Isso que é amor pela música", disse outro.





E essa não foi a primeira vez que Kevin Armstrong precisou continuar com o entusiasmo mesmo sem o público. Há dois dias, ele compartilhou outro show em que é possível ver poucas pessoas na plateia. A circunstância chamou a atenção, principalmente pelo DJ somar 403 mil seguidores no Instagram e 696 no TikTok.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko