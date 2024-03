Reprodução/Globo/ Victor Pollak O ator contou mais detalhes dos bastidores da novela

Em entrevista ao canal Podpah, Murilo Benício entregou mais detalhes dos bastidores de O Clone. A novela da Globo esteve no ar entre 2001 e 2002 e contou com a parceria entre ele e Giovanna Antonelli. De acordo com o ator, os dois não conseguiam se olhar durante as gravações, porque caíam na risada por conta da música-tema do casal. A miragem, do cantor Marcus Vianna, tocava inúmeras vezes nas cenas românticas e se tornou motivo de risos entre ele.



"Essa música virou um problema para mim e para a Giovanna. Nas cenas, a gente não conseguia mais olhar um para a cara do outro, porque pensava: 'Agora a música vai entrar. Nesse meu olharzinho para você, eles vão editar e vai começar: Somente por amor…'", contou.

"Com uma semana de gravação, a novela não tinha nem estreado, a gente já colocava um esparadrapo [na parede] e ela olhava para lá como se fosse eu. A gente não conseguia mais se ver. A gente começava a rir porque pensava na música. 'A gente põe a mão…'", acrescentou.

"Poucas semanas antes de estrear, eu cheguei na sala de elenco e estava todo mundo olhando para a televisão, vendo o segundo avião na torre do World Trade Center [em 11 de setembro de 2001] (...) Chegaram a tirar as chamadas do ar para botar outra novela no ar, só que não dava tempo. Aí, a gente entrou e foi um fenômeno. No início, a gente pensava que iam diminuir a duração o máximo possível", relembrou.

Na trama, Lucas (Murilo Benício) se apaixonou por Jade (Giovanna Antonelli) mas o amor saiu para fora das telinhas. Os dois foram casados de 2002 a 2005 e tiveram um filho, Pietro.

*Texto de Júlia Wasko

