Na última quinta-feira (29), a Polícia de Pernambuco prendeu uma mulher acusada de perseguir Débora Falabella desde 2015. A jovem é obcecada pela atriz de Terra e Paixão e estava internada em uma clínica psiquiátrica, quando foi levada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife.



A defesa da fã entrou com um pedido de habeas corpus na Justiça de São Paulo, que foi a responsável por emitir a ordem de prisão preventiva, mas até o momento não houve análise. As informações são do jornalista Rogério Gentile, do UOL.

"A paciente é portadora de distúrbios de origem psíquica, tendo começado a ter crises em 2013, sendo inclusive aposentada por invalidez pelo INSS", declarou o advogado Luciano Cavalcanti, que a representa.





De acordo com ele, a mulher realmente tinha uma verdadeira idolatria pela atriz: "Ela viajava para ver suas peças e sentiu uma necessidade de se aproximar da Débora Falabella".

O advogado ainda declarou que a decretação da prisão é ilegal e um abuso de poder que não ajudará no tratamento da paciente, pois ela estava em processo psiquiátrico intensivo. "Prender uma pessoa internada para tratamento psiquiátrico, direcionando-a para uma unidade prisional, chega a ser desumano", esclareceu.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado por Débora Falabella em julho de 2022, a perseguição começou há nove anos: "Esclarece a vítima que há muitos anos a fã a persegue, enviando cartas com conteúdo estranho e ultimamente a perturba em seu local de trabalho, qual seja, teatro e afins sempre com escândalos e tentando aproximação a todo custo (...) Informa a vítima que está bastante temerosa por sua integridade psicológica e física, bem como de seus familiares e amigos".

A atriz ainda esclareceu que a jovem tentou entrar no edifício que ela mora e foi denunciada pelo Mistério Público. A ordem de prisão foi dada após um descumprimento de uma determinação judicial ao procurá-la novamente por telefone e mensagens de texto. A Justiça também levou em contato o fato de ela não ter realizado um exame psicológico que já havia sido determinado.

